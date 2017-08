FC Utrecht naar volgende ronde Europa League na zenuwslopende thriller in Polen

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 22:08 uur

Gyrano Kerk maakte de openingstreffer voor FC Utrecht. Foto: EPA

UTRECHT - FC Utrecht heeft met hangen en wurgen de laatste voorronde van de Europa League bereikt. Het uitduel tegen Lech Poznan eindigde in een spectaculair 2-2 gelijkspel.



Dat was voldoende na een eerdere 0-0 remise in de Galgenwaard vorige week. FC Utrecht speelde de laatste twintig minuten met tien man nadat Ramon Leeuwin zijn tweede gele kaart kreeg.



KERK

Al binnen een minuut kwam FC Utrecht op voorsprong door een mooi kopdoelpunt van Gyrano Kerk uit een voorzet van Sean Klaiber.



BUITENSPEL

Nog voor rust kwam Lech Poznan langszij: Christian Gytkjaer schoot vanuit buitenspelpositie de 1-1 binnen. De scheidsrechter zag het over het hoofd en keurde de goal goed.



POOLSE STORM

Na de rust kreeg Lech Poznan heel veel kansen op een voorsprong, maar de bal ging er niet in voor de Polen. FC Utrecht scoorde opnieuw, maar de goal werd afgekeurd tot onbegrip van de spelers.



De situatie werd voor FC Utrecht erg penibel toen Ramon Leeuwin in de 70e minuut zijn tweede gele kaart kreeg.



DESSERS

Maar het was uiteindelijk niet Lech Poznan, maar FC Utrecht dat op voorsprong kwam. Spits Cyriel Dessers maakte 1-2.



Diep in blessuretijd maakte Lech Poznan nog 2-2, opnieuw scoorde Gytkjaer en opnieuw leek het op buitenspel. FC Utrecht hield in de resterende minuten met tien man knap stand en bereikt zo de volgende ronde van de Europa League.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht