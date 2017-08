Oranje Leeuwinnen naar finale EK

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 22:35 uur

UTRECHT - Met een klinkende 3-0 overwinning hebben de Oranje Leeuwinnen zich geplaatst voor de finale van het EK voetbal in eigen land. In de halve finale werden de Engelse dames met duidelijke cijfers aan de kant gezet.



Met de Utrechtse Shanice van de Sanden en Sari van Veenendaal uit Nieuwegein 90 minuten in het veld was Nederland te sterk voor de nummer vijf van de wereldranglijst. Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Lieke Martens namen de doelpunten voor hun rekening. Door de overwinning op Engeland gaat Oranje ongeslagen naar de finale.



Zondag is in de finale Denemarken de tegenstander van Oranje. Dat is een primeur voor de Leeuwinnen. De halve finale in 2009 was tot nog toe het beste resultaat. Eerder in de groepsfase was Nederland al met 1-0 te sterk voor de Denen.





