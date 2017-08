Ten Hag baalt van leeg uitvak in Polen: "Ik begrijp dat niet"

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 22:50 uur

Labyad in actie tijdens Lech Poznan - FC Utrecht. Foto: EPA

UTRECHT - FC Utrecht-trainer Erik ten Hag snapt niet dat zo weinig fans van zijn club de uitwedstrijd tegen Lech Poznan hebben bezocht. Er gingen zo'n 150 fans mee.



"Ik begrijp dat niet", zegt Ten Hag na afloop van het heroďsche 2-2 gelijkspel tegen RTV Utrecht. FC Utrecht is daardoor door naar de volgende voorronde.



ZO WEINIG

"Utrecht is de vierde stad van Nederland. Ze klagen vaak over FC Utrecht, maar nu ben je in Europa. Daar hebben we met z'n allen twee jaar lang voor geknokt. En dan komen er maar zo weinig om ons te ondersteunen."



Ten Hag is blij met de 150 fanatiekelingen die wél naar Poznan zijn afgereisd. "Voor de mensen die er wel zijn: chapeau, hoed af."



VEILIGHEID

Veel fans zouden niet naar Polen zijn afgereisd omdat ze vreesden voor hun veiligheid. Toen FC Utrecht op Malta tegen Valletta speelde gingen er nog zo'n vierhonderd supporters mee.



