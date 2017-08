Dessers: "Vochten niet alleen tegen Poznan, ook tegen de arbitrage"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 3 augustus 2017, 23:11 uur

Foto: FCU Photo

UTRECHT - Met de 2-1 van Cyriel Dessers leek FC Utrecht zeker te zijn van een plaats in de volgende voorronde van de Europa League. Diep in de blessuretijd kwam Lech Poznan toch nog terug in de wedstrijd.



ARBITER

"Ik ben sprakeloos. Het was een ongelofelijk moeilijke wedstrijd. De scheidsrechter had ook een aantal discutabele beslissingen," doelt de aanvaller onder ander op het buitenspeldoelpunt van Lech Poznan en het afkeuren van de 1-2 voor Utrecht. "Ik denk dat we niet alleen tegen Lech Poznan moesten vechten maar ook tegen de scheidsrechter."



LOTING

Over de loting van vrijdag is de aanwinst duidelijk. "Dit doet mij naar meer smaken," is de aanvaller duidelijk. Een voorkeur heeft hij niet. "Wordt het een topploeg, of een haalbare kaart. In allebei de gevallen is het schitterend."





