Van San Siro tot Everton; dit zijn de mogelijke tegenstanders van FC Utrecht

vrijdag 4 augustus 2017

Misschien speelt Mark van der Maarel binnenkort in San Siro. Foto: EPA

UTRECHT - FC Utrecht heeft zich in Polen op knappe wijze geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League en vanmiddag wordt bekend wie de volgende tegenstander wordt. Een overzicht.



Om 13.00 uur start in het Zwitserse Nyon de loting. FC Utrecht is ingedeeld bij de zwakkere clubs, dat betekent dat er sowieso een 'op papier' sterkere tegenstander uit de koker komt.



TOPCLUBS

Denk bijvoorbeeld aan de Italiaanse topclub AC Milan, dat z'n thuisduels speelt in het legendarische San Siro-stadion.



Of Everton, de club van trainer Ronald Koeman, Oranje-international Klaassen en Wayne Rooney.



Andere grote Europese clubs die FC Utrecht kan tegenkomen zijn bijvoorbeeld Zenit Sint-Petersburg, Fenerbahçe (met Robin van Persie), Dinamo Kiev of Athletic Bilbao.



GUNSTIGER

Fans die geen aansprekend affiche willen maar gewoon een zo groot mogelijke kans om de groepsfase van de Europa League te bereiken, vestigen hun hoop op teams als Midtjylland (Denemarken), Austria Wien (Oostenrijk) of het Bulgaarse Ludogorets.



Een overzicht van alle mogelijke tegenstanders:

Zenit Sint-Petersburg

Dinamo Kiev

Athletic Bilbao

Fenerbahçe

AC Milan

Viktoria Plzen

Red Bull Salzburg

Club Brugge

PAOK Saloniki

Ludogorets

Krasnodar

BATE Borisov

Everton

Legia Warschau

Marseille

Maccabi Tel Aviv

Dinamo Zagreb

Austria Wien

Midtjylland

Partizan Belgrado

Panathinaikos



