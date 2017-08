Schade door brand in pannenkoekenhuis Amersfoort

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 05:59 uur

AMERSFOORT - De brandweer is vanochtend met groot materiaal uitgerukt naar een brand bij pannenkoekenhuis De Kabouterhut in Amersfoort.



De melding van de brand kwam om 4.45 uur 's ochtends. Volgens de brandweer stond er veel rook in de zaak aan de Barchman Wuytierslaan.



De brand bleek te zijn ontstaan in de wasmachine. Hoe dat is gebeurd is niet duidelijk.



Uiteindelijk viel het mee, de brandweer had het vuur snel onder controle. Wel is er schade aan het pand ontstaan.



