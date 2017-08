Powerboatracer Zandbergen staat er weer na doodsmak

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 07:35 uur

De boot van Zandbergen werd complet gelanceerd Foto: Willy Piaseck

VEENENDAAL - Twee weken nadat hij een enorme klap maakte tijdens een wedstrijd op de Schelde in Antwerpen, stapt de Veenendaalse powerboatracer Ferdinand Zandbergen komend weekend in Noorwegen gewoon zijn motorboot weer in. "Ik sta er weer en ben er klaar voor."



Zandbergen vertelt uiterst nuchter over zijn crash op de Schelde. "Er stond eigenlijk net te veel wind om te gaan racen, maar er werd toch besloten dat we het water op zouden gaan. Mijn boot werd door een golf omhooggewipt en ik sloeg om."



Het publiek reageerde met kreten van ontzetting op de klap en voor een buitenstaander leek het alsof Zandbergen meer dood dan levend het water uitgekropen kwam, maar zelf vond hij dat het wel meeviel. "Je zit in een zespuntsgordel, dus die klap kun je goed opvangen. En dan is het zorgen dat je veilig je boot uitkomt, wat negen van de tien keer wel lukt."



Van zijn gekneusde ribben heeft hij nauwelijks last meer, zegt Zandbergen en de schade aan de boot valt ook wel mee. "De motor is nagekeken en daar is niets mis mee. Was een uurtje werk."



En dus gaat de Veenendaler er in Noorwegen weer vol tegenaan, met een top-tien-klassering als doel. "Op de Schelde staan altijd verraderlijke golven. Dat is hier niet zo, dus extra voorzichtig hoef ik niet te zijn."



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht