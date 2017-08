Politie haalt "bijna vliegend matras" van de weg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 07:42 uur

Foto: Politie Harmelen

HARMELEN - Even een groot matras op de auto binden en vervolgens de snelweg opgaan. De politie in Harmelen vindt dat niet zo'n goed idee en schrijft erover op Twitter.



De agenten hebben het over een "bijna vliegend matras'' dat ze gisteravond van de weg hebben gehaald. Ze zagen de automobilist met 60 kilometer per uur op de A12 rijden, met het gevaarte bovenop het dak.



De bestuurder werd op de Veldhuizerweg aan de kant gezet en heeft een bekeuring gekregen.



