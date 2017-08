Kweekvijver voor cabarettalent maakt zich op voor jubileum

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 08:28 uur

Herman Finkers gaf een van zijn eerste optredens ooit in de Werfkelder Foto: ANP

UTRECHT - Het is een van de kleinste, maar misschien ook wel één van de fijnste theatertjes van Utrecht: het Werftheater aan de Oudegracht. Volgend jaar bestaat het veertig jaar.



De geschiedenis van het theater wordt volgend jaar uitgebreid gevierd en dat is een rijke geschiedenis, zegt eigenaar Yvonne Groeneveld. "Door de jaren heen hebben we zoveel artiesten gehad die klein begonnen zijn en inmiddels bij het grote publiek zijn doorgebroken. Youp van 't Hek, Hans Liberg, Herman Finkers."



Allemaal stonden ze in het theatertje aan de Oudegracht. En dat terwijl bij het begin niet veel mensen toekomst zagen in het Werftheater. Of in theater in het algemeen eigenlijk. "In 1978 zeiden ze tegen mij: cabaret is dood. Daar dacht ik toen al heel anders over."



Volgens Groeneveld is de locatie het geheim achter het succes van het Werftheater. "Het is echt een unieke plek. Zelf ben ik altijd al gecharmeerd geweest van de kelders, in mijn jeugd werd daar jazz gespeeld. Met de wanden bekleed met visnetten en druipende kelders. Ik heb altijd gedacht: als er ooit een gelegenheid is om daar te beginnen, dan doe ik het."



Als de theatereigenaar een droomartiest zou mogen noemen die het 40-jarig jubileum zou moeten opluisteren dan schiet haar wel een naam te binne": "Herman Finkers. Hij heeft ooit een van zijn eerste optredens bij ons gedaan dus wie weet. Maar het zal wel moeilijk worden, want hij doet het nu rustig aan."



Vanmiddag zit Yvonne Groeneveld in Aan Tafel op Radio M bij Ingrid Corvers.



