Oranjevrouwen bij EK-winst in Utrecht gehuldigd

UTRECHT - Als het Nederlands vrouwenvoetbalelftal zondag Europees kampioen wordt, is de huldiging een dag later in Utrecht. Dat heeft burgemeester Van Zanen aan de gemeenteraad geschreven.



De huldiging is maandag tussen 18.00 en 20.30 uur op het Lepelenburg. Volgens Van Zanen is de KNVB bij Utrecht uitgekomen vanwege de perfecte ligging en omdat de openingswedstrijd van het EK in de Galgenwaard zo mooi verlopen is. De KNVB vult de huldiging inhoudelijk in.



Nederland speelt zondag in Enschede de finale tegen Denemarken.







