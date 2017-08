Man aangehouden voor dealen in Rhenen

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 10:34 uur

Foto: Roos Koole, ANP

RHENEN - De politie in Rhenen heeft een 21-jarige man uit Veenendaal aangehouden op verdenking van het handelen in harddrugs.



Agenten zagen gisterochtend op de Servetstraat dat er mogelijk vanuit een auto gedeald werd. Ze lieten de bestuurder op de Frederik van Paltshof stoppen. In de auto bleken telefoons liggen en toen de agenten verder zochten vonden ze ook twee zakken met tientallen wikkels met vermoedelijk harddrugs.



De drugs en de telefoons zijn in beslag genomen.



