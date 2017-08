4,5 jaar cel voor overvaller bakker Oudewater

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 11:36 uur

OUDEWATER - De rechtbank in Den Haag heeft een man uit Driebrugge tot 4,5 jaar cel veroordeeld voor een serie overvallen, waarvan hij er een pleegde in Oudewater. Daar sloeg hij in januari toe bij bakkerij John Treur.



In Oudewater bedreigde de man de aanwezige bediende met een steekwapen en ging hij er met 760 euro vandoor. Er vielen geen gewonden. De man pleegde ook overvallen op winkels in Bodegraven en Waddinxveen en verder werden bij hem thuis drugs gevonden.



De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij iedere overval zo uitkiende dat er maar één medewerker in de winkels aanwezig was. Ook het psychische leed voor de slachtoffers wordt meegewogen. De in Bodegraven overvallen medewerkster durft sinds de overval niet meer in de winkel te werken.



Bovenop de celstraf heeft de man een omgevingsverbod gekregen voor de bakkerij in Oudewater en de andere winkels. De aanklager had 6,5 jaar cel geëist.



