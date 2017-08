Nog eens twee vermiste katten uit pension Renswoude terecht

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 12:10 uur

Foto: Facebook Dierenpension Renswoude

RENSWOUDE - Goed nieuws voor twee katteneigenaren in Renswoude. Hun vermiste huisdier is vannacht teruggevonden.



De viervoeters ontsnapten toen er bij het pension waar zij logeerden, werd ingebroken. Het dierenpension miste na de inbraak acht katten en zat met de handen in het haar. "We hebben tien vangkooien om het huis heen gezet", vertelt Bartine Zandvliet van het pension. "Vannacht gingen we met de zaklamp kijken en als je dan die oogjes ziet oplichten in het donker ben je helemaal blij."



Eerder werd al één kat teruggevonden. Het Dierenpension blijft actief zoeken naar de vijf andere vermiste beesten. Op de Facebook-pagina van Dierenpension Renswoude worden de laatste foto's en nieuwtjes over de katten gedeeld.



