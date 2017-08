FC Utrecht loot Zenit in playoff Europa League

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 13:15 uur

Foto: UEFA

UTRECHT/NYON - FC Utrecht speelt in de playoff van de Europa League tegen Zenit Sint Petersburg. De eerste wedstrijd is op 17 augustus in Utrecht, de return een week later in Rusland.



Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon zojuist uitgewezen. De winnaar van deze playoff stroomt in de groepsfase van het toernooi in, die in september begint.



TOPCLUB

Met deze loting kan FC Utrecht zijn borst natmaken. Zenit geldt als een van de topclubs in Rusland en won in 2008 de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League. Dick Advocaat was er destijds trainer. De laatste acht seizoenen eindigde het team niet buiten de top-3 in de Russische competitie en werd het drie keer kampioen.



Trainer Erik ten Hag verwacht dat Zenit een zware tegenstander wordt. "Ik weet niet wat precies wat hun kracht is, maar iedere ploeg heeft ook zijn zwaktes. We zullen dat in kaart brengen. Het affiche is in ieder geval fantastisch en de uitwedstrijd wordt een belevenis, want hun stadion is net nieuw en supermodern."



ZHIRKOV

In de huidige selectie van Zenit is routinier Yuri Zhirkov een van de blikvangers. Trainer is Roberto Mancini, die hiervoor bij onder meer Inter en Manchester City werkte.



Vorig seizoen speelde Zenit in de groepsfase van de Europa League tegen AZ. In Rusland verloren de Alkmaarders kansloos met 5-0. In Alkmaar wonnen ze met 3-2, al moet daarbij worden aangetekend dat Zenit toen al geplaatst was voor de volgende ronde.



VOORRONDE

FC Utrecht ontdeed zich in de derde voorronde gisteren van Lech Poznan. In Polen werd het 2-2, wat na de 0-0 van een week eerder in de Galgenwaard volstond.



Zenit schakelde in de derde voorronde Bnei Yehuda uit Tel Aviv uit. Hoopgevend voor FC Utrecht is dat het niet al te makkelijk ging. Na een 2-0 overwinning in Israël moesten de Russen thuis nog alle zeilen bijzetten. Het werd 0-1, wat voor Zenit net genoeg was om in de playoffs te komen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht