Automobilisten stuiteren over bandresten A2 Vinkeveen

VINKEVEEN - Twee automobilisten zijn vanmiddag over een band gestuiterd op de A2 bij Vinkeveen. De twee auto's raakten zwaar beschadigd en moesten worden weggetakeld.



Rond 12.00 uur kreeg een vrachtwagen op de A2 ter hoogte van Vinkeveen een klapband. De chauffeur kreeg zijn wagen veilig naar de vluchtstrook, maar resten van de band bleven op de A2 achter.



De twee automobilisten zagen dit te laat en stuiterden met 100 kilometer per uur over de bandresten. De voertuigen raakten aan de voorzijde zo zwaar beschadigd dat zij niet meer verder konden rijden.



Het heeft ruim anderhalf uur geduurd voordat de vrachtwagenband vervangen was. Er werden drie rijstroken afgesloten om de bandresten te verwijderen.



