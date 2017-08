Zeker twaalf bedrijven met fipronil-eieren in provincie Utrecht

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 14:18 uur

Vernietigde eieren bij een pluimveebedrijf. Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - In de provincie Utrecht zijn zeker twaalf eierbedrijven getroffen door het fipronil-schandaal. Dat blijkt uit de landelijke lijst die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gepubliceerd.



Op de lijst staan in totaal 138 ei-codes. Twaalf daarvan zijn te herleiden naar bedrijven in de provincie Utrecht. De lijst wordt volgens de NVWA voortdurend bijgewerkt.



Het gaat om bedrijven in Renswoude (3), Rhenen (2), Leusden (2), Maarsbergen (2), Leersum, Woudenberg en Hagestein. De stallen daar zijn gesloten en mogen van de NVWA pas weer open als ze officieel schoon verklaard zijn.



LUIZEN

Fipronil is een bestrijdingsmiddel dat tegen luizen, vlooien en teken wordt gebruikt. De afgelopen weken werd ontdekt dat de eieren van meerdere bedrijven met het gif besmet waren. De NVWA heeft op de lijst apart aangegeven van welke eieren de consumptie wordt afgeraden. Het RIVM in Bilthoven schat overigens in dat het eten van besmette eieren geen acute gezondheidseffecten oplevert.



Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel garandeert dat er vanaf vandaag geen enkel gif-ei meer in de supermartken ligt. Gisteren werd duidelijk dat de schade voor de pluimveehouders nu al in de miljoenen loopt. Ook de supermarkten hebben te kampen met enorme verliezen door het schandaal.



BEDRIJFSRISICO

Wie voor de kosten opdraait is vooralsnog onduidelijk. Het ministerie van Economische Zaken noemde de financiële problemen als gevolg van de fipronil-besmetting "een bedrijfsrisico". Of de schade te verhalen valt op bestrijdingsbedrijf ChickFriend is ook onzeker.



Minister Edith Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw noemden de onrust die is ontstaan over de kwestie "meer dan begrijpelijk". Ze beloven grondig te onderzoeken hoe de besmetting met het bloedluisbestrijdingsmiddel heeft kunnen gebeuren.



GEZWALK

De afgelopen dagen kreeg de NVWA het verwijt onnodige extra onrust te hebben gezaaid met gezwalk en tegenstrijdige adviezen. Onder meer CDA en SP en verscheidene deskundigen oordeelden hard en de eiersector was in zijn wiek geschoten. De twee bewindslieden wijzen er echter op dat de NVWA tussen twee vuren zit en zowel wordt aangewreven dat ze te slap als te streng optreedt.



De Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders klaagt dat er op last van de NVWA ook goede eieren worden vernietigd. Bedrijven hebben vaak meerdere stallen, maar de autoriteit maakt niet bekend welke stallen precies zijn besmet. Dat deel van de ei-code wordt weergegeven als 'XX'. De NVP wil dat de stalnummers, de laatste twee cijfers van de codes, ook openbaar worden gemaakt.



