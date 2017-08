Chauffeur met ongeldig rijbewijs aangehouden in Rhenen

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 15:49 uur

Foto: Politie

RHENEN - De politie heeft afgelopen nacht in Rhenen een man aangehouden die met een ongeldig rijbewijs reed. In de auto zaten drie personen, zij waren allemaal bekenden van de politie.



De personenauto reed over de brug bij Kesteren Rhenen in, schrijft de politie op Facebook. "Het rijbewijs van de bestuurder was onlangs volledig ongeldig verklaard."



De personenauto is uitgebreid gecontroleerd, en tegen de bestuurder is een verbaal opgemaakt. Bij de derde keer rijden met een ongeldig rijbewijs kan de auto in beslag genomen worden.



