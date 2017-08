FC Utrecht eerst uit tegen Zenit vanwege Ajax

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 15:39 uur

FC Utrecht bereikte gisteren de vierde voorronde, ten koste van Lech Poznan Foto: ANP / EPA

UTRECHT/NYON - FC Utrecht speelt de eerste Europa Leaguewedstrijd tegen Zenit Sint Petersburg in Rusland. Een week later komt Zenit pas naar stadion Galgenwaard in Utrecht.



Loting wees eerder vandaag uit dat de vierde voorronde van de Europa League met een thuisduel voor FC Utrecht zou beginnen. Omdat Ajax die avond ook in eigen huis Europees voetbal speelt heeft voetbalbond UEFA de volgorde voor Utrecht later omgedraaid. De FIFA staat niet toe dat er tegelijk twee duels op zo'n korte afstand van elkaar worden gespeeld.



FC Utrecht speelt nu op 17 augustus uit in Sint Petersburg. Op 24 september komen de Russen naar Utrecht voor de return. De winnaar van beide duels stroomt in de groepsfase van de Europa League in. Die begint in september.



