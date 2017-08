De Straat: Vreeland zonder Vreelanders

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 16:55 uur

Foto: RTV Utrecht

VREELAND - De Straat is vandaag in Vreeland, een pittoresk dorpje aan de Vecht. Verslaggever Marc van Rossum du Chattel gaat op zoek naar een echte Vreelander om hem of haar over het plaatsje te laten vertellen.



Die zoektocht blijkt lastiger dan gezegd dan gedaan, want Marc komt vooral mensen uit Amsterdam tegen. Zoals de voorzitter van de Amsterdamse wielervereniging Olympus, die na een fikse fietstocht zit uit te blazen op een bankje bij het water.



Op het water komt Marc een familie tegen op weg naar de Vinkeveense Plassen. De twee dochters van het gezin willen graag uitleggen wat er leuk is aan varen over de Vecht, en het hoogtepunt is dan zonder twijfel op een bodyboard achter de boot aan.



In De Straat gaat Marc deze zomer elke vrijdag op zoek naar mooie, boeiende en ontroerende verhalen in een willekeurige straat ergens in onze provincie.



