Zoektocht naar eigenaren fotoalbum geslaagd met hulp gemeente IJsselstein

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 17:47 uur

Foto: Facebook Tineke Olijve

IJSSELSTEIN - De Amsterdamse Tineke Olijve heeft via de gemeente IJsselstein een gevonden fotoalbum kunnen teruggeven aan de familieleden. Het zou om een fotoalbum uit de jaren '60 gaan.



Eerder werd al duidelijk dat het om de familie Langerak ging, maar lange tijd lukte het niet om Gertjan Langerak (de broer van de eigenaresse van het album) op te sporen. Eigenaresse Karin Langerak bleek al overleden.



"Na weer een aantal telefoongesprekken met familie en wat geduld belde hij me gistermiddag. Ik heb een uur met Gertjan aan de telefoon gehangen. Hij is een leuke, lieve man die blij is met de foto's", laat Olijve weten via Facebook.



DOCHTER

Verder leidde de zoektocht ook naar de dochter van Karin, die al een aantal jaren rond de wereld reist. "We hebben afgesproken dat het boek en de foto's naar Gertjan gaan en als de dochter van Karin de foto's later nog wil, dan liggen ze bij oom Gertjan."



De Amsterdamse bedankt alle zoekers hartelijk voor hun hulp. Over het hoe en waarom het fotoalbum in Amsterdam is beland, is het overigens nog altijd gissen.



