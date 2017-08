"Net over de vogelgriep heen en nu begint dit"

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 17:51 uur

PROVINCIE UTRECHT - "Wij voelen ons bedrogen. We staan met de rug tegen de muur en voelen ons afgeschilderd als criminelen." Dat zegt Gerda van den Brandhof, pluimveehouder in Renswoude. Haar bedrijf met 19.000 legkippen is sinds 24 juli gesloten, omdat ze nietsvermoedend het bestrijdingsmiddel fipronil heeft gebruikt.



Het bedrijf van Van den Brandhof en haar man levert net als zeker elf andere bedrijven in de provincie Utrecht geen eieren meer. De eieren die haar kippen leggen verdwijnen in de vuilnisbak. De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit heeft vastgesteld dat ze sporen van het giftige fipronil bevatten.



Van den Brandhof was verbijsterd toen de uitslag van de test kwam. Ze rekende erop dat het gecertificeerde bedrijf dat ze had ingeschakeld om schadelijke insecten te bestrijden volgens de regels had gewerkt. "Wij zijn totaal niet op de hoogte geweest van het gif", zegt ze. Je praat erover dat je echt geen troep wil en dan neem je aan dat je dat ook niet krijgt."



Na tien jaar hard werken vreest Van den Brandhof voor een voortijdig eind van het pluimveebedrijf. "Als ze in Duitsland zeggen dat er geen ei de winkel meer in mag, dan ligt hier de hele pluimveehouderij plat. Voerleveranciers, veeartsen, transport, opfokbedrijven, winkels; dit treft de hele Nederlandse economie."



Wim Veldhuizen in Maarsbergen heeft op een kilometer afstand van elkaar twee stallen met biologische kippen. Die produceren samen gemiddeld 43.000 eieren per dag. Op een van de locaties is fipronil gevonden. Het hele bedrijf is op slot gezet.



Ook Veldhuizen had geen idee welk risico hij liep. "We wisten absoluut niet dat we dat spul gebruikten, anders waren we er nooit aan gegaan. Te goeder trouw hebben we een bedrijf ingeschakeld. Van anderen hoorden we dat ze goede resultaten bereikten. Wat ons betreft was er geen vuiltje aan de lucht."



De grote vraag is nu hoe de kosten van de drastische veiligheidsmaatregelen te verhalen zijn. Veldhuizen zegt dagelijks 3.000 euro verlies te lijden. "We hebben onze rechtsbijstand ingeschakeld, maar als je de lijst met al die bedrijven ziet dan vraag ik mij sterk af of daar ooit nog wat te halen valt. En de schade is natuurlijk enorm."



Volgens Veldhuizen houdt zijn bedrijf de huidige situatie niet lang vol. "We zijn net over de vogelgriep heen en nu begint dit. Wat ons frustreert, en dat maakt mij echt boos, is dat de NVWA weigert de uitslag te geven van onze eieren die getest zijn. Fipronil hoort er niet in te zitten, maar hoe er nu wordt opgetreden is waanzinnig. We kunnen bellen wat we willen, maar we weten nog steeds de waardes die bij ons bedrijf zijn gevonden niet. Ons eigen onderzoek leverde juist goede waardes op."



Veldhuizen plaatst overigens, net als het RIVM, vraagtekens bij de vermeende schadelijkheid van de besmette eieren. Zelf eet hij de eieren uit zijn stallen zonder problemen. "Het is heel vervelend dat ons dit overkomt. En als je dan hoort dat het voor de volksgezondheid eigenlijk heel weinig effect heeft dan denk ik: jongens kom op! Actie ondernemen en er weer tegenaan!"



Het ministerie van Economische Zaken zoekt naar manieren om boeren te hulp te schieten die door het fipronil-schandaal in problemen zijn geraakt. Het ministerie doet dat samen met de sector, zei staatssecretaris Martijn van Dam vanmiddag na overleg met vertegenwoordigers van de boeren en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.



