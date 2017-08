Poster van Poppodium Fluor schiet Bunschotenaren in verkeerde keelgat

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 19:18 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Inwoners van Bunschoten zijn niet blij met de aankondiging van een evenement in Poppodium Fluor uit Amersfoort. Het evenement 'Club Godverdomme' schiet de bewoners van het christelijke dorp in het verkeerde keelgat.



Ook de lokale partij van de SGP in Bunschoten vindt de posters "godslasterlijk en aanstootgevend". "Dit soort uitingen of teksten horen zeker niet op openbare reclamezuilen thuis", schrijft de partij op Facebook.



Inmiddels heeft iemand de poster afgedekt met een poster voor een christelijk evenement. Die poster valt beter in de smaak bij de meeste Bunschotenaren. De SGP laat weten dit te zien "als een vorm van burgerparticipatie".



De inwoners zien het woord 'godverdomme' als een grote vloek: voor hen betekent het dat je naar de hel wil.



