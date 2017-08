GroenLinks Utrecht wil van registratie sekswerkers af

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 19:47 uur

Foto: ANP

UTRECHT - GroenLinks in Utrecht wil dat de gemeente gegevens over sekswerkers zo snel mogelijk vernietigt. Ook moet het registreren van raamprostituees uit de gemeentelijke voorschriften worden gehaald, zegt de partij.



Volgens fractievoorzitter Heleen de Boer hebben ook prostituees recht op privacy. "Bovendien lopen ze een groot risico op misbruik of stigmatisering als gegevens uitlekken of gehackt worden."



NIEUWE ZANDPAD

De Boer reageert op een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens vorige maand, die stelt dat een registratieplicht voor raamprostituees onrechtmatig is. De gemeente Utrecht voerde de maatregel in 2011 in en scherpte die in 2013 nog eens aan met het oog op de aanleg van de prostitutiezone Het Nieuwe Zandpad. Een landelijke registratieplicht was in 2016 zelfs nog onderdeel van een voorstel voor een nieuwe versie van de prostitutiewet, maar werd uiteindelijk geschrapt.



GroenLinks dient schriftelijke vragen in na de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens. Burgemeester Jan van Zanen wees drie weken geleden nog op de mogelijkheden die de nieuwe prostitutiewet biedt. Volgens hem mag de gemeente door gerechtelijke uitspraken wel degelijk vastleggen welke vrouwen in de stad achter de ramen werken. Van Zanen zegt dat dat nodig is om mensenhandel tegen te gaan.



