'ChickFriend gebruikte bewust fipronil in bestrijdingsmiddel'

PROVINCIE UTRECHT - ChickFriend, het bestrijdingsbedrijf dat de spil is in het eierschandaal, zou het verboden middel fipronil bewust hebben gebruikt. Het bedrijf kocht het incecticide bij een Belgische leverancier.



Dat blijkt uit berichtgeving van NRC, die een factuur van het Belgische bedrijf Poultry-Vision in handen heeft. Onder de schuilnaam 'fypro-rein' zou het giftige fipronil zijn verhandeld.



Het schandaal heeft voor getroffen boeren, die ChickFriend nietsvermoedend inschakelden, grote gevolgen.



Zo ook voor Gerda van den Brandhof uit Renswoude. Na tien jaar hard werken vreest zij voor een voortijdig eind van het pluimveebedrijf.



"Als ze in Duitsland zeggen dat er geen ei de winkel meer in mag, dan ligt hier de hele pluimveehouderij plat. Voerleveranciers, veeartsen, transport, opfokbedrijven, winkels; dit treft de hele Nederlandse economie."



FIPROCID

NRC bemachtigde meerdere documenten van het Belgische Poultry-Vision. Daaronder is ook een e-mail van de directeur van een Roemeens bedrijf over de levering van fiprocid, een middel dat fipronil als belangrijkste bestanddeel heeft. Van een bestelling van 3000 liter, in mei 2016, heeft de krant vandaag ook een factuur gepubliceerd.



Zowel naar ChickFriend als Poultry-Vision wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan. In Nederland gebeurt dat onder leiding van het Functioneel Parket. Dat wil nog niet op de zaak ingaan. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wilde vrijdag in het belang van het onderzoek nog niets kwijt.



