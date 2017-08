Brandweer redt vrouw uit brandend huis in Vinkeveen

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: vrijdag 4 augustus 2017, 20:46 uur

Foto: Petershotnews (Foto 1 van 3) Foto: Petershotnews (Foto 2 van 3) Foto: Petershotnews (Foto 3 van 3) ‹ ›

VINKEVEEN - De brandweer heeft vanavond in Vinkeveen een vrouw uit een brandend huis aan de Herenweg gered. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, het is onbekend hoe zij eraan toe is.



Rond 18.30 uur kreeg de brandweer een melding van de overbuurman van de vrouw. De brand ontstond in de keuken, maar was snel onder controle.



De politie doet op dit moment onderzoek in de woning vanwege het incident.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht