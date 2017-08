Utrecht heeft alvast grootste fietsenstalling van Nederland

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 7 augustus 2017, 05:00 uur

De stalling tijdens een 'sneak peek' in mei. Foto: RTV Utrecht / Bart Rutten

UTRECHT - Het eerste deel van de grootste fietsenstalling ter wereld is om 5.00 uur opengegaan. De inrichting onder het Stationsplein in Utrecht biedt vanaf vandaag alvast ruimte aan 6.000 fietsen en is daardoor direct de grootste van Nederland.



Na de zomer wordt de megafietsenstalling uitgebreid naar 7.500 plaatsen. Als de fietsenstalling volgend jaar af is kunnen er 12.500 fietsen in, bijna vier keer meer dan op dit moment in de stalling bij het Jaarbeursplein.



De stalling heeft drie verdiepingen, waarvan er een wordt vrijgehouden voor abonnementshouders. Vanuit de kelder kunnen treinreizigers direct naar de perrons van station Utrecht Centraal lopen. Afgelopen maand mochten de medewerkers van de stalling en een geselecteerde groep fietsers de nieuwe voorziening alvast testen.



