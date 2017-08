Reclamebord vliegt in brand in Vinkeveen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 5 augustus 2017, 07:50 uur

Foto: Peters Hotnews

VINKEVEEN - In Vinkeveen is een reclamebord in brand gestoken op de Roerdompbrug. De brandweer werd omstreeks 22.30 uur gealarmeerd en had het vuur snel geblust.



De brandweer gaat uit van baldadigheid, maar wie het vuur precies heeft aangestoken is onduidelijk.



Getuigen kunnen zich melden bij de politie.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht