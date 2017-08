Man mishandeld tijdens ruzie in café Abcoude

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 5 augustus 2017, 08:22 uur

ABCOUDE - In Abcoude is gisteravond een man mishandeld in een café aan de Hoogstraat. Een ambulance moest ter plaatse komen en heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.



De ruzie ontstond even voor middernacht door nog onbekende oorzaak. De aanvaring leidde tot een handgemeen tussen de betrokkenen. Agenten hebben getuigen gehoord en gaan binnenkort de camerabeelden bekijken.



Hoeveel personen er betrokken waren bij de ruzie is nog onduidelijk.



