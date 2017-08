Getuige betrapt duo bij stelen kentekenplaat IJsselstein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 5 augustus 2017, 08:55 uur

IJSSELSTEIN - In IJsselstein zijn gisteren twee personen opgepakt op verdenking van het stelen van een kentekenplaat. Het duo werd op de Podiumweg opgemerkt door een getuige.



De twee personen vertoonden opvallend gedrag, waarna de ooggetuige de politie alarmeerde. Op basis van het signalement werden twee verdachten in de kraag gevat.



Of het verdachte duo ook daadwerkelijk buit had gemaakt is onduidelijk.



