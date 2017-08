Stroomstoring treft winkelcentrum Tuindorp

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 5 augustus 2017, 11:29 uur

Bij de slagerij kan niet gepind worden. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Winkelcentrum De Gaard in de Utrechtse wijk Tuindorp ondervindt momenteel hinder van een kleine stroomstoring in de omgeving. De storing ontstond rond 09.30 uur vanochtend.



Het gaat om minder dan 25 klanten van Stedin die getroffen zijn, meldt de netbeheerder. Sommige winkels hebben ook last van de storing, zo kan bij de plaatselijke slager niet gepind worden.



Een medewerker van de Gall&Gall zegt maar gedeeltelijk elektriciteit te hebben. Vooralsnog lijken wel alle winkels open te zijn. De oorzaak van de stroomstoring is nog onduidelijk.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht