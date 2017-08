WK Atletiek start vandaag voor Dafne Schippers

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 5 augustus 2017, 12:05 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Dafne Schippers komt vandaag voor het eerst in actie tijdens de WK Atletiek in Londen. De Utrechtse moet de series van de 100 meter zien te doorstaan.



Ook Naomi Sedney en Jamile Samuel starten in de series. De eerste drie van elke heat gaan door naar de halve finales. Sifan Hassan won gisteren spelenderwijs haar serie van de 1500 meter en treedt vandaag aan in de halve finale.



Schippers won bij de vorige wereldkampioenschappen nog zilver op de 100 meter.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht