Scooterrijder Nieuwegein negeert stopteken politie en scheurt weg

zaterdag 5 augustus 2017, 12:27 uur

Foto: Politie Nieuwegein

NIEUWEGEIN - De politie heeft in Nieuwegein een scooterrijder aangehouden. De jongen dacht aan de politie te ontkomen door een stopteken te negeren en hard weg te rijden over fietspaden.



De verdachte werd uiteindelijk klemgereden vlakbij de Parkhout. Daarbij raakte de politieauto licht beschadigd, meldt NieuwegeinTV. Op Facebook schrijft de politie dat de jongen geen rijbewijs had en ook nog eens niet verzekerd was.



"Gelukkig hebben wij hem weten te stoppen voordat hij ongelukken zou maken. De jongen zit bij ons binnen.. weer een kamikazepiloot van de weg!"



