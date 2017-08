Utrechtse organisaties doen mee aan Canal Parade

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 5 augustus 2017, 13:16 uur

De boot van de Veiligheidsregio Utrecht. Foto: VRU

PROVINCIE UTRECHT - In Amsterdam is de jaarlijkse Canal Parade van start gegaan. Een bonte stoet van circa tachtig boten vaart dit jaar van het Oosterdok naar het Westerdok. Het thema is dit jaar This is My Pride.



Ook Utrechtse organisaties varen mee met de Canal Parade. Zo is de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) met een boot aanwezig en vaart er een boot mee van Scouting Nederland in Leusden.



Ook het in Amsterdam gevestigde Iraanse Zamaneh Media is bij het evenement aanwezig. Met de deelname wil de organisatie een statement maken tegen de doodstraf die in het land geldt voor homoseksuelen.



