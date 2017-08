Range Rover vliegt in brand in Eemnes

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 5 augustus 2017, 14:56 uur

Foto: Caspar Huurdeman (Foto 1 van 3) Foto: Caspar Huurdeman (Foto 2 van 3) Foto: Caspar Huurdeman (Foto 3 van 3) ‹ ›

EEMNES - De brandweer in Eemnes is zojuist uitgerukt voor een autobrand op de Eikenlaan, daar vloog een geparkeerde Range Rover spontaan in brand.



Meerdere bluswagens werden opgeroepen om het vuur te blussen, onder meer vanwege de beperkte hoeveelheid water en door de aanwezigheid van een gastank in het voertuig.



Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.



