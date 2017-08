Molen De Windhond opent vernieuwde winkel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 5 augustus 2017, 16:05 uur

WOERDEN - Het gaat molen De Windhond in Soest voor de wind, zo goed zelfs dat de winkel moest uitbreiden. In het winkeltje in de molen worden zelfgemaakte graanproducten verkocht. Vanmiddag opende burgemeester Rob Metz de nieuwe winkel.



Met het laten draaien van de wieken is de winkel op de begane grond officiële geopend. "Wat een prachtige molen en gefeliciteerd met de winkel", zei Metz na de openingshandeling.



LIFT

De molen was tot voor kort ook toegankelijk voor minder validen. Met een lift konden zij naar de verschillende etages in de molen. "Maar bijna niemand maakte daar gebruik van", aldus Peter Hoebee. "Dat houdt in dat je een heleboel winkelruimte verspilt aan iets wat niet gebruikt wordt."



Volgens Hoebee willen steeds meer mensen graanproducten rechtstreeks bij de bron kopen. "We zien dan ook een toename van de verkoop in de winkel. Het gaat om een stukje bewustwording bij de mensen." De winkel is drie middagen per week geopend, daarnaast worden de producten ook bij supermarkten in het dorp verkocht.



ROGGENDAG

De opening viel samen met de jaarlijkse roggendag bij de molen. Medewerkers liete zien hoe rogge geoogst en bewerkt wordt tot het eindproduct. Ook konden bezoekers een rondtocht maken op een huifkar.



In totaal bezochten ruim 150 mensen zaterdag molen De Windhond.



