Bezoek Canal Parade valt in het water door diefstal sloep

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 5 augustus 2017, 16:48 uur

Foto: Stephan van den Oetelaar

AMSTELHOEK - Een of meerdere dieven hebben vannacht een boot meegenomen in Amstelhoek. De politie is op zoek naar getuigen.



Door de diefstal moest de eigenaar vandaag gedwongen thuisblijven. "Ook wij waren graag naar de Gay Pride Parade in Amsterdam gegaan", schrijft hij op Facebook. "Maar onze boot is vannacht gestolen."



Het gaat om een witte Jan van Gent-sloep met een blauwe softtop, die aangemeerd ter hoogte van de Mennonietenbuurt. De boot is 10,35 meter lang en heeft het registratienummer 48-49-YN.



Wie weet waar de boot nu is wordt verzocht meteen 112 te bellen.



