Motorrijder gewond door oliespoor op N210 bij IJsselstein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 5 augustus 2017, 17:30 uur

Foto: Sem van der Wal (Foto 1 van 3) Foto: Sem van der Wal (Foto 2 van 3) Foto: Sem van der Wal (Foto 3 van 3) ‹ ›

IJSSELSTEIN - Een motorrijder is vanmiddag gewond geraakt op de N210 bij IJsselstein. Het slachtoffer was ten val gekomen door een oliespoor op de weg.



De olie is waarschijnlek gelekt door een auto of vrachtwagen die eerder over de provinciale weg reed. Daardoor was de weg tussen de rotondes Moeder Teresaplein en Albert Schweitzerplein spekglad.



De motorrijder is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Agenten waarschuwen andere weggebruikers nu voor de gladde weg. Het oliespoor wordt later vandaag opgeruimd.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht