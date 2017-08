Nog eens veertien pluimveebedrijven dicht om fipronil

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 5 augustus 2017, 18:05 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft nog eens veertien bedrijven laten sluiten nadat er een te hoge concentratie van de stof fipronil is gevonden. De bedrijven hadden zich zelf gemeld.



Dat meldt de NOS. Het is niet bekend om welke bedrijven het gaat en hoeveel daarvan in de provincie Utrecht staan. Eerder deze week bleek al dat er 138 pluimveebedrijven dicht moesten, waarvan er zeker twaalf in de provincie Utrecht.



NIET IN ADMINISTRATIE

De vandaag gesloten pluimveebedrijven hoorden bij een groep van twintig bedrijven die niet in de administratie van het bedrijf dat het anti-luizenmiddel met fipronil leverde voorkwamen. Toch hadden ze er wel zaken mee gedaan, daarom hebben ze zich vrijwillig gemeld. Na onderzoek bleek dat in veertien van de twintig bedrijven teveel fipronil aanwezig was.



Pluimveebedrijven die door de NVWA gesloten zijn moeten zes tot acht weken dichtblijven en hun stal reinigen. De economische schade voor de boeren is enorm, vertelde een van hen eerder deze week. "We hebben onze rechtsbijstand ingeschakeld, maar als je de lijst met al die bedrijven ziet dan vraag ik mij sterk af of daar ooit nog wat te halen valt."



DOORLOPEND BIJGEWERKT

De lijst waarop de eicodes staan van eieren met fipronil wordt volgens de NVWA doorlopend bijgewerkt. Consumenten die willen weten of ze ondanks alle maatregelen toch een besmet ei in de koeling hebben staan, moeten de lijst op de NVWA-website raadplegen



"wij geven direct door wat wij weten", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Volgens hem kan het aantal codes op de lijst per dagdeel fluctueren.



