Fietser overleden bij aanrijding met trein in Den Dolder

DEN DOLDER - Een fietser is vanavond rond 18.20 uur overleden bij een aanrijding met een trein in Den Dolder. Het ongeluk vond plaats op de dubbele spoorwegovergang op de Dolderseweg.



De fietser heeft vermoedelijk te laat gezien dat er een trein aan kwam. Meerdere brandweerwagens en een ambulance rukten uit, maar het slachtoffer bleek de aanrijding niet te hebben overleefd.



Door het dodelijke ongeluk rijden er geen treinen tussen Bilthoven en Den Dolder en Soest en Den Dolder, meldt de NS. Het is niet bekend hoe lang dit zal duren.



De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie en spoorbeheerder ProRail doen ter plekke onderzoek. De Dolderseweg is gedeeltelijk afgezet.



