Deze week in het nieuws: FC Utrecht en dodelijk ongeval

PROVINCIE UTRECHT - Het liveblog over de wedstrijd tegen Lech Poznan is deze week het best gelezen bericht op de site van RTV Utrecht. Ook een nieuwsbericht over een dodelijk ongeluk in Austerlitz en de bewakingsbeelden van een mishandeling in Soest werden vaak bekeken.



1. LIVEBLOG: FC Utrecht plaatst zich voor de volgende ronde

Fans van FC Utrecht die niet naar Polen waren afgereisd konden de wedstrijd op de voet volgen in het liveblog van RTV Utrecht. Na de 0-0 van een week eerder in stadion Galgenwaard had de ploeg van trainer Erik ten Hag genoeg aan een overwinning, of een gelijkspel waarin werd gescoord om een plek in de volgende ronde veilig te stellen.



Gescoord werd er tijdens de uitwedstrijd volop. Al binnen een minuut kwam FC Utrecht op voorsprong door een mooi kopdoelpunt van Gyrano Kerk uit een voorzet van Sean Klaiber. Nog voor rust kwam Lech Poznan langszij: Christian Gytkjaer schoot vanuit buitenspelpositie de 1-1 binnen. De scheidsrechter zag het over het hoofd en keurde de goal goed.



Spits Cyriel Dessers maakte in de tweede helft de 1-2 Diep in blessuretijd scoorde Lech Poznan en opnieuw leek het op buitenspel. FC Utrecht hield in de resterende minuten met tien man echter knap stand en bereikte zo de volgende ronde van de Europa League.



2. Amersfoorter (91) overlijdt na fietsongeluk in Austerlitz

Een 91-jarige man uit Amersfoort is donderdag op de fiets verongelukt op de kruising van de Zeisterweg met de Traayweg bij Auterlitz. Het slachtoffer werd tijdens het oversteken geschept door een auto.



Het hoogbejaarde slachtoffer werd aangereden en liep daarbij zulk zwaar letsel op dat hij vrijwel direct kwam te overlijden. Rijkswaterstaat sloot de N224 urenlang volledig af.



3. Verdachten mishandeling Soest alsnog herkenbaar in beeld

De politie heeft deze week alsnog onbewerkte beelden van een mishandeling in Soest vrijgegeven. De jongeren die daarop te zien waren hadden een week de tijd gekregen om zich te melden, maar ze deden dat niet.



De mishandeling gebeurde eind januari op de Van Weedestraat, waarbij in totaal elf jongeren betrokken waren. Het slachtoffer van 20 jaar fietste met zijn vriendin over straat, toen de daders onvriendelijke opmerkingen naar zijn hoofd slingerden. Toen hij daar wat van zei, kwam het tot een confrontatie.



Omdat een aantal van de verdachten waarschijnlijk minderjarig zijn, werden in eerste instantie alleen beelden vertoond waarop ze onherkenbaar gemaakt waren.



