Caissière zit klem tussen kassaband supermarkt

WOERDEN - Een caissière van de Jumbo aan het La Fontaineplein in Woerden heeft vanavond angstige momenten beleefd. De vrouw kwam met haar vinger klem te zetten in de kassaband.



Het lukte vervolgens niet om haar vinger er weer uit te trekken. Daarom werd de brandweer gebeld. Brandweermensen hebben haar uiteindelijk weten te bevrijden.



Ze is ter plaatse behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



