Minibliotheek na brand terug in Eemnes

EEMNES - Eemnes heeft weer een minibliotheek. De oude kast met boeken was twee weken geleden in brand gestoken.



Eemnessers die graag lezen konden de boeken gratis meenemen, mits ze het boek weer terugbrachten of er een ander boek voor terugzetten. Maar de kast werd op 22 juli uitgebrand aangetroffen op een parkeerplaats.



Inmiddels heeft de familie van de initiatiefneemster van de minibibliotheek een nieuwe kast voor haar gekocht. De afgelopen weken hebben inwoners van Eemnes al tientallen boeken aan haar gegeven, zodat ze weer een bibliotheek kon beginnen.



De initiatiefneemster heeft op de nieuwe kast wel een "open vuur verboden"-sticker geplakt.



