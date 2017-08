Gewonden en arrestaties bij vechtpartij Woerden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 6 augustus 2017, 09:08 uur

WOERDEN - De politie in Woerden heeft twee arrestaties verricht na een vechtpartij aan de Waardsedijk. Bij het geweld vielen twee gewonden.



De politie schrijft op Twitter dat agenten na een melding op de vechtpartij af gingen. Twee personen bleken volgens het korps "vorstelijk toegetakeld." Een van de vechtersbazen werd aangehouden en een andere aanwezige die zich daar tegen verzette, kon ook mee naar het bureau.



Beide gewonden zijn nagekeken in het ziekenhuis. Een van hen zou een jonge vrouw zijn. De vechtpartij speelde zich af in het gebouw van een biljartvereniging, wat de aanleiding was is niet bekend.



