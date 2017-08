Dode gevonden in vijvertje Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 6 augustus 2017, 09:34 uur

UTRECHT - In de Utrechtse wijk Overvecht is een dode in het water gevonden. Dat heeft de politie via Twitter bekendgemaakt.



Het lijk werd gevonden in het water langs de Marnedreef, in de buurt van het winkelcentrum Overvecht. Het zou om een man gaan. Het lichaam ligt deels boven water naast een steiger.



Hulpdiensten zijn bezig met onderzoek. Over de identiteit of doodsoorzaak is nu nog niets te zeggen.



