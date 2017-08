Man beschoten op A12, verdachte gepakt

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 6 augustus 2017, 10:14 uur

VEENENDAAL/HOUTEN - Een 23-jarige man uit Houten is vannacht in zijn auto beschoten op de A12. De vermoedelijke dader is korte tijd later opgepakt in Veenendaal.



De Houtenaar reed rond 04.40 uur vanuit de richting Den Haag naar Utrecht, toen er volgens hem uit het niets schoten werden gelost. Hij belde de politie, die de auto van de schutter niet veel later opspoorde. Na een korte achtervolging stopte de verdachte bij afslag Veenendaal-Oost.



De verdachte, een 27-jarige man uit Enschede, verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Agenten moesten geweld gebruiken om hem onder controle te krijgen. In de auto werd een vuurwapen gevonden.



De schutter zit vast voor nader onderzoek.



