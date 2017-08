Solexrijder gewond aan hoofd na ongeluk Bunschoten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 6 augustus 2017, 10:53 uur

Foto: Caspar Huurdeman

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Een man op een Solex heeft een harde smak gemaakt in Bunschoten-Spakenburg. Hij reed op een rotonde tegen een verhoogde rijbaanafscheiding op en kwam op zijn hoofd terecht.



Het ongeluk gebeurde zaterdagavond om 20.50 uur op de rotonde Bikkersweg-Molenstraat ter hoogte van het gemeentehuis. De oorzaak is onbekend.



De brommerrijder liep een hoofdwond op en maakte volgens omstanders een verwarde indruk na de klap. In eerste instantie werd zelfs een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek niet nodig.



