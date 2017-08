Oranjekoorts loopt op in aanloop naar EK-finale

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 6 augustus 2017, 12:05 uur

Het Onze Lieve Vrouwekerkhof in Amersfoort Foto: Ondernemersvereniging Lieve Vrouwekerkhof (Foto 1 van 2) Op het Lepelenburg worden de voorbereidingen voor de huldiging al getroffen Foto: Wijkagent Horeca Utrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Het aftellen is begonnen: om 17.00 uur vanmiddag speelt het Nederlands vrouwenvoerbalelftal de finale van het EK tegen Denemarken. Op verschillende plaatsen in Utrecht kan de finale op groot scherm worden bekeken.



In Enschede kan het vrouwenteam zich voor het eerst in de geschiedenis tot Europees kampioen kronen. In het verwachte basiselftal staan twee speelsters uit de provincie: rechtsbuiten Shanice van der Sanden werd geboren in IJsselstein en keeper Sari van Veenendaal in Nieuwegein.



In een flink rijtje cafés in Utrecht en andere plaatsen in de provincie gaan de grote schermen aan. Prominentste locatie om de wedstrijd te volgen is waarschijnlijk TivoliVredenburg. Daar werden de eerdere wedstrijden van Oranje ook getoond en de Ronda-zaal puilde uit. Om die reden wordt nu 2 euro entree geheven, eerder was de toegang gratis.



Amersfoort pakt ook uit met de finale. De Ondernemersvereniging Lieve Vrouwekerkhof heeft gezorgd voor een scherm van 16 vierkante meter. Het gevaarte staat aan de voet van de Onze Lieve Vrouwetoren.



HULDIGING

Als Nederland de finale wint, worden de speelsters maandagavond gehuldigd in Utrecht. Over de precieze invulling wil de KNVB nog niets zeggen; dat is de goden verzoeken, vindt de voetbalbond. Wel is de locatie van de eventule huldiging bekend: Park Lepelenburg.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht