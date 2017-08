Politie vangt boefje na klopjacht van twee uur

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 6 augustus 2017, 13:09 uur

Foto: Wijkteam Politie Overvecht

UTRECHT - De politie in het Utrechtse Overvecht is uren bezig geweest een jong hertje te vangen. Het reetje was op de Loevenhoutsedijk terechtgekomen.



Omdat het dier aangereden kon worden, probeerde de politie het te vangen. Dat duurde maar liefst twee uur. "Na een klopjacht van twe uur hebben we dit boefje kunnen vangen", schrijft het wijkteam op Twitter.



Inmiddels loopt het hertje weer veilig in het Gagelbos.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht