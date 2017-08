FC Utrecht wil toch eerst thuis spelen in Europa League

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 6 augustus 2017, 13:37 uur

Foto: FCU Photo

UTRECHT - FC Utrecht speelt mogelijk toch eerst thuis in de dubbele ontmoeting in de Europa League met Zenit Sint-Petersburg. Beide clubs hebben bij de UEFA een verzoek ingediend om op woensdag 16 augustus te mogen spelen in de Galgenwaard.



Bij de loting voor de playoffs kwam aanvankelijk uit de bus dat FC Utrecht eerst thuis zou spelen en een week later in Rusland. Van de UEFA moest dat worden omgedraaid om te voorkomen dat FC Utrecht en Ajax op dezelfde dag thuis zouden spelen, dat mag om veiligheidsredenen niet.



Na onderling beraad hebben de clubs besloten dat ze willen vasthouden aan de wedstrijdvolgorde zoals die door de loting was bepaald, ook om organisatorische redenen. Wat mogelijk meespeelt is dat supporters die naar de wedstrijd in Rusland willen een visum moeten aanvragen, wat de nodige tijd kost.



De UEFA geeft maandag uitsluitsel. Als de bond toestemming geeft, begint het duel in De Galgenwaard op woensdag 16 augustus al om 18.00 uur. Dat heeft dan weer te maken met Champions League-wedstrijden die op dezelfde dag worden gespeeld.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht