RTV Utrecht zendt huldiging Oranjedames live uit

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zondag 6 augustus 2017, 18:57 uur

Foto: ANP

UTRECHT - De huldiging van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal in Utrecht is morgenavond rechtstreeks te zien bij RTV Utrecht. Op TV, radio, website, app en Facebook zetten we de Oranje Leeuwinnen in het zonnetje.



De huldiging is morgenavond tussen 18.00 en 20.30 uur. Het programma is nog niet bekend gemaakt door de KNVB, maar vindt in ieder geval voor een deel plaats op het Lepelenburg in Utrecht. Waarschijnlijk begint de uitzending van RTV Utrecht rond 19.00 uur.



Ook een waarschuwing krijgen als de huldiging begint? Zet dan de notificaties aan in onze app.









